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BRIEF-JG Wentworth Says Co, Units Filed Voluntary Cases Under Chapter 11 In United States Bankruptcy Court
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#Bankruptcy News
December 12, 2017 / 2:36 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-JG Wentworth Says Co, Units Filed Voluntary Cases Under Chapter 11 In United States Bankruptcy Court

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Jg Wentworth Co:

* JG WENTWORTH SAYS ON DEC 12, CO, UNITS FILED VOLUNTARY CASES UNDER CHAPTER 11 IN UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE - SEC FILING

* JG WENTWORTH - CO, UNITS FILED UNDER CHAPTER 11 TO PURSUE PREVIOUSLY ANNOUNCED JOINT PRE-PACKAGED PLAN OF REORGANIZATION DATED DECEMBER 1

* JG WENTWORTH CO SAYS INTENDS TO CONTINUE TO OPERATE ITS BUSINESSES AS "DEBTOR-IN-POSSESSION" UNDER JURISDICTION OF BANKRUPTCY COURT Source text (bit.ly/2AfhmQz) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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