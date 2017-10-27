FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Jimmy Choo says court approves scheme of arrangement, to cease trading on LSE
Sections
Featured
Place your bets for the Brexit rate hike
Look Ahead
Place your bets for the Brexit rate hike
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Special Report
Reuters Investigates
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Spain sacks Catalan police chief
Spain sacks Catalan police chief
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
October 27, 2017 / 3:13 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Jimmy Choo says court approves scheme of arrangement, to cease trading on LSE

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - Jimmy Choo Plc

* COURT MADE COURT ORDER IN CONNECTION WITH ACQUISITION, COURT APPROVES SCHEME SCHEME OF ARRANGEMENT​

* ‍SCHEME REMAINS SUBJECT TO DELIVERY OF COURT ORDER TO REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON NOV. 1 ​

* ‍LAST DAY FOR DEALINGS IN, AND FOR REGISTRATION OF TRANSFERS OF, AND DISABLEMENT IN CREST OF, JIMMY CHOO SHARES IS EXPECTED TO BE OCT 30

* ‍JIMMY CHOO SHARES WILL CEASE TO BE ADMITTED TO TRADING ON LSE‘S MAIN MARKET FOR LISTED SECURITIES BY 8.00 A.M. ON 2 NOVEMBER 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.