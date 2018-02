Feb 9 (Reuters) - JLT MOBILE COMPUTERS AB (PUBL):

* Q4 NET SALES SEK ‍27.0​ MILLION VERSUS SEK 34.8 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBITDA SEK ‍1.5​ MILLION VERSUS SEK 4.7 MILLION YEAR AGO

* Q4 ORDER INTAKE SEK 29 MILLION VERSUS SEK 34.9 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND FOR 2017 OF SEK 0.15 PER SHARE