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January 29, 2018 / 7:18 AM / 2 days ago

BRIEF-John Laing Infrastructure Fund Says Has No Projects Currently In Construction Where Carillion Is Contractor​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - John Laing Infrastructure Fund Ltd :

* ‍FURTHER UPDATE REGARDING LIQUIDATION OF CARILLION​

* ‍JLIF REITERATES THAT IT HAS NO PROJECTS CURRENTLY IN CONSTRUCTION WHERE CARILLION IS CONTRACTOR​

* ‍INVESTMENT ADVISER BELIEVES LIQUIDATION OF CARILLION SHOULD HAVE NO MATERIAL IMPACT ON JLIF, NO IMPACT ON DIVIDEND POLICY​

* EXPECTS ADDITIONAL ADVISORY AND TRANSACTION COSTS IN RESPECT OF APPOINTMENT OF REPLACEMENT FACILITIES MANAGERS TO COST C. £3 MILLION

* JLIF REITERATES THAT IT HAS NO PROJECTS CURRENTLY IN CONSTRUCTION WHERE CARILLION IS CONTRACTOR Source text for Eikon: Further company coverage:

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