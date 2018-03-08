FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Breaking City News
March 8, 2018 / 7:13 AM / 2 days ago

BRIEF-John Laing posts 10.5 pct increase in FY net asset value

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - John Laing Group Plc:

* SAYS ‍10.5% INCREASE IN NET ASSET VALUE (NAV), FROM £1,016.8 MILLION AT 31 DECEMBER 2016 TO £1,123.9 MILLION​

* SAYS ‍13.5% INCREASE IN NAV INCLUDING DIVIDENDS PAID IN 2017​

* SAYS ‍PROFIT BEFORE TAX OF £126.0 MILLION COMPARED TO £192.1 MILLION IN 2016​

* SAYS ‍12% INCREASE IN EXTERNAL ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) FROM £1,472.3 MILLION AT 31 DECEMBER 2016 TO £1,648.5 MILLION 3 AT 31 DECEMBER 2017​

* SAYS ‍FINAL DIVIDEND OF 8.70P PER SHARE IN LINE WITH POLICY (INCLUDING A SPECIAL DIVIDEND OF 4.88P PER SHARE), GIVING A TOTAL 2017 DIVIDEND OF 10.61P​

* SAYS ‍OUR BUSINESS IS IN GOOD SHAPE AND, BASED ON OUR INVESTMENT PIPELINE, WE ANTICIPATE A STRONG LEVEL OF DEAL FLOW OVER COMING YEARS IN EACH OF OUR CORE MARKETS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Simon Jessop)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.