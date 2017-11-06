FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-John Wood Group announces ‍disposal of its North American nuclear operations​
Sections
Featured
EU to discuss tax havens blacklist
Paradise papers
EU to discuss tax havens blacklist
UK retailers suffer worst October since 2008: BRC
BUSINESS
UK retailers suffer worst October since 2008: BRC
U.N. warns on heat as climate talks hear pleas for action
environment
U.N. warns on heat as climate talks hear pleas for action
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
November 6, 2017 / 7:50 AM / in a day

BRIEF-John Wood Group announces ‍disposal of its North American nuclear operations​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - John Wood Group Plc

* ‍DISPOSAL OF AFW‘S NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS​

* ‍WOOD HAS TODAY ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL ITS NORTH AMERICAN NUCLEAR OPERATIONS TO KINECTRICS INC​

* ‍CASH CONSIDERATION FOR DEAL IS AVOUT C$10M AFTER ADJUSTMENTS FOR DEFINED BENEFIT PENSION RELATED DEBT

* ‍TRANSACTION IN RESPECT OF CANADIAN AND US OPERATIONS IS EXPECTED TO CLOSE IN Q4 OF 2017 SUBJECT TO COMPETITION CLEARANCE IN CANADA​

* ‍ROMANIAN DISPOSAL IS EXPECTED TO CLOSE EARLY IN 2018, SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL IN ROMANIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.