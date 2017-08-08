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BRIEF-Johnston Press extends print and distribution contract with Daily Mirror
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August 8, 2017 / 6:40 AM / 5 days ago

BRIEF-Johnston Press extends print and distribution contract with Daily Mirror

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - Johnston Press Plc:

* JOHNSTON PRESS PLC - RE PRINTING AND DISTRIBUTION CONTRACT

* TRINITY MIRROR AND JOHNSTON PRESS EXTEND PRINT AND DISTRIBUTION CONTRACT

* EXTENSION OF EXISTING PRINT AND DISTRIBUTION CONTRACT FOR I NEWSPAPER AT TRINITY MIRROR PRINT SITES

* PRINT CONTRACT FOR TRINITY REGIONAL TITLES WILL BE EXTENDED FOR A FURTHER 3 YEARS TO 2020

* JOHNSTON PRESS - PRINT CONTRACT AT JOHNSTON PRESS TITLES, SCOTSMAN AND SCOTLAND ON SUNDAY, WILL BE EXTENDED FOR SAME 3-YEAR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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