FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 days ago
BRIEF-Johnston Press says 26-week revenue up 4.6 pct to 103.3 mln stg
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
U.N. bans key North Korea exports over missile tests
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 2, 2017 / 6:16 AM / 4 days ago

BRIEF-Johnston Press says 26-week revenue up 4.6 pct to 103.3 mln stg

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 2 (Reuters) - Johnston Press Plc:

* H1 REVENUE 103.3 MILLION STG

* JOHNSTON PRESS PLC - REVENUE GREW BY 4.6% DURING 26 WEEK PERIOD ENDED 1 JULY 2017

* JOHNSTON PRESS PLC - FOR 26 WEEK PERIOD ENDED 1 JULY 2017 DIGITAL ADVERTISING REVENUES WERE UP 14.8%

* JOHNSTON PRESS PLC - FOR 26 WEEK PERIOD ENDED 1 JULY 2017 PRINT AND DIGITAL ADVERTISING REVENUES COMBINED WERE FLAT FOR PERIOD

* JOHNSTON PRESS PLC - I NEWSPAPER H1 REVENUE OF £14.5M AND EBITDA OF £3.7M

* JOHNSTON PRESS PLC - GROUP DELIVERED ADJUSTED EBITDA OF £19.7M FOR 26 WEEK PERIOD ENDED 1 JULY 2017

* JOHNSTON PRESS PLC - "TRADING CONDITIONS ACROSS INDUSTRY CONTINUE TO BE DIFFICULT, ESPECIALLY IN CLASSIFIED ADVERTISING"

* JOHNSTON PRESS PLC - "WHILST PRINT ADVERTISING REVENUES WILL CONTINUE TO DECLINE, SEEING MONETISATION OF GROWING DIGITAL AUDIENCE GAIN MOMENTUM"

* JOHNSTON PRESS PLC - CONTINUING IMPROVEMENTS IN TRADING TREND SEEN IN I NEWSPAPER IN H1 ARE EXPECTED TO CONTINUE IN H2

* JOHNSTON PRESS PLC - CURRENTLY FOCUSED ON DISCUSSIONS WITH PENSION TRUSTEES

* CIRCULATION REVENUE INCREASE FROM £4.4M TO £11.0M AND ADVERTISING REVENUES FROM £0.8M TO £3.0M IN 26 WEEK PERIOD

* JOHNSTON PRESS - DIGITAL AUDIENCES UP 15% TO HIGH OF 26.5M UNIQUE USERS A MONTH; PAGE VIEWS UP 20% TO OVER 110M AVERAGE PAGE VIEWS PER MONTH IN PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.