FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Johnston Press says total group revenue was flat in Q3
Sections
Featured
Bank of England rate hike has dismal logic
Commentary
Bank of England rate hike has dismal logic
Apple's iPhone X hits the spot as long queues return
Apple's iPhone X hits the spot as long queues return
Bank of England rate hike has dismal logic
Commentary
Bank of England rate hike has dismal logic
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 2, 2017 / 7:29 AM / in a day

BRIEF-Johnston Press says total group revenue was flat in Q3

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 2 (Reuters) - Johnston Press Plc

* ‍TRADING UPDATE FOR Q3 2017​

* ‍Q3 TOTAL GROUP REVENUE, EXCLUDING CLASSIFIEDS, WAS FLAT IN Q3, AND INCLUDING CLASSIFIEDS WAS DOWN 7%, A 1 PERCENTAGE POINT IMPROVEMENT ON Q2​

* ‍DIGITAL REVENUE SAW CONTINUED GROWTH, UP 16% IN QUARTER (EXCLUDING CLASSIFIEDS), A 3 PERCENTAGE POINT IMPROVEMENT ON Q2​

* Q3 ‍CIRCULATION REVENUES WERE DOWN 4% IN QUARTER; Q3 CONTRACT PRINT REVENUES WERE UP 8%​

* “‍I NEWSPAPER CONTINUES TO PERFORM VERY WELL, WITH TOTAL LIKE-FOR-LIKE REVENUES INCREASING 17% IN QUARTER”​

* ‍BOARD ENGAGED IN PRELIMINARY DISCUSSIONS WITH TRUSTEES OF JOHNSTON PRESS PENSION PLAN IN RELATION TO POTENTIAL AMENDMENTS TO PENSION SCHEME​

* ‍REVIEW TO ASSESS FINANCING OPTIONS FOR ITS £220 MILLION 8.625% SENIOR SECURED NOTES WHICH BECOME DUE FOR REPAYMENT ON 1 JUNE 2019​

* ‍“GROWTH IN DIGITAL NATIVE ADVERTISING IN Q3 WITH GROWTH OF 190% OVER Q2​” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.