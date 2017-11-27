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#Bonds News
November 27, 2017 / 11:32 AM / a day ago

BRIEF-Jones Energy Announces It Is Evaluating Strategic And Financing Alternatives

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Jones Energy Inc:

* JONES ENERGY, INC. ANNOUNCES IT IS EVALUATING STRATEGIC AND FINANCING ALTERNATIVES

* JONES ENERGY - WORKING WITH CREDIT SUISSE TO EVALUATE STRATEGIC, FINANCIAL ALTERNATIVES & TO ASSIST IN DETERMINING “MOST APPROPRIATE” COURSE

* JONES ENERGY - ‍TUDOR, PICKERING, HOLT & CO. WORKING WITH CO TO EVALUATE POTENTIAL DRILLING JVS OR “DRILLCO” ALTERNATIVES​

* JONES ENERGY INC - ‍RECEIVED INTEREST FROM POTENTIAL INVESTORS REGARDING POTENTIAL DRILLING JOINT VENTURES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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