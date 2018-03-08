BRIEF-Jounce Therapeutics Q4 Loss Per Share $0.29

March 8 (Reuters) - Jounce Therapeutics Inc:
* JOUNCE THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* COLLABORATION REVENUE WAS $13.0 MILLION FOR Q4 OF 2017, COMPARED TO $20.3 MILLION
* JOUNCE THERAPEUTICS - EXPECTS CASH BURN ON OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURES FOR FULL YEAR 2018 TO BE APPROXIMATELY $80.0 MILLION TO $100.0 MILLION
* EXPECTS TO RECORD APPROXIMATELY $50.0 MILLION TO $60.0 MILLION IN COLLABORATION REVENUE IN 2018
* JOUNCE THERAPEUTICS - SEES EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS FUNDING OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS FOR AT LEAST NEXT 24 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: