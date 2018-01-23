BRIEF-Journey Energy Announces Repurchase Of 24.8% Of Outstanding Common Shares

Jan 22 (Reuters) - Journey Energy Inc:
* ANNOUNCES REPURCHASE OF 24.8% OF ITS OUTSTANDING COMMON SHARES, PURCHASE OF DUVERNAY LANDS AND UPDATES 2018 GUIDANCE
* WILL PURCHASE 12.7 MILLION OF ITS OUTSTANDING SHARES FROM ITS LARGEST SHAREHOLDER, MIE MAPLE INVESTMENTS LIMITED FOR CANCELLATION
* MAPLE INVESTMENTS LIMITED HAS DECIDED TO REDUCE ITS INVESTMENT IN JOURNEY
* JOURNEY WILL BE ADJUSTING ITS 2018 CAPITAL SPENDING FROM A $40 MILLION PROGRAM TO A $27 MILLION PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage: