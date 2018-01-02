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BRIEF-Juniper Pharmaceuticals Outlines Strategic Priorities For 2018 And Reports Recent Portfolio Progress
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January 2, 2018 / 9:10 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Juniper Pharmaceuticals Outlines Strategic Priorities For 2018 And Reports Recent Portfolio Progress

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Juniper Pharmaceuticals Inc:

* JUNIPER PHARMACEUTICALS OUTLINES STRATEGIC PRIORITIES FOR 2018 AND REPORTS RECENT PORTFOLIO PROGRESS

* JUNIPER PHARMACEUTICALS INC - ON TRACK TO BE CASH FLOW POSITIVE IN 2018

* JUNIPER PHARMACEUTICALS INC - CONTINUED “STRONG” DOUBLE-DIGIT REVENUE GROWTH FOR CRINONE AND JPS EXPECTED IN 2018

* JUNIPER - ACTIVE DISCUSSIONS WITH MERCK KGAA TO EXTEND CRINONE PROGESTERONE GEL AGREEMENT ARE PROGRESSING

* JUNIPER PHARMACEUTICALS INC - PARTNERING OPPORTUNITIES ARE BEING “EXPLORED” FOR JNP-0101, THE OXYBUTYNIN IVR FOR TREATMENT OF OVERACTIVE BLADDER

* JUNIPER PHARMACEUTICALS - PARTNERING OPPORTUNITIES ARE BEING “EXPLORED” FOR JNP-0301, A NATURAL PROGESTERONE IVR FOR PREVENTION OF PRE-TERM BIRTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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