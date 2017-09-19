BRIEF-Kapsch TrafficCom awarded concession contract in Zambia​

Sept 19 (Reuters) - KAPSCH TRAFFICCOM AG
* AWARDED A NATION-WIDE CONCESSION CONTRACT TO IMPROVE ROAD SAFETY AND TRAFFIC MANAGEMENT IN ZAMBIA
* SCOPE OF SERVICE WILL BE REALIZED STEP BY STEP DURING A RAMP-UP PHASE AS A PART OF A 17-YEAR CONTRACT
* KAPSCH TRAFFICCOM - FOR THIS PROJECT, KAPSCH TRAFFICCOM HAS ENTERED INTO A 50:50 JOINT VENTURE WITH LAMISE TRADING LIMITED, A ZAMBIAN COMPANY
* EXPECTED REVENUES IN FIRST THREE YEARS OF OPERATION ARE PROJECTED TO BE IN RANGE OF EUR 90 MILLION TO EUR 110 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)