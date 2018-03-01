BRIEF-Karmin Provides Development Update On Aripuanã Zinc Project

March 1 (Reuters) - Karmin Exploration Inc:
* KARMIN PROVIDES DEVELOPMENT UPDATE ON ARIPUANÃ ZINC PROJECT
* KARMIN EXPLORATION - ADVANCING DISCUSSIONS WITH SEVERAL MINING CAPITAL GROUPS TO ARRANGE FINANCING FOR ITS PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF ARIPUANÃ
* KARMIN - REVIEWING STRATEGIC ALTERNATIVES THROUGH CORPORATE SALE OR SALE OF ALL OR A MATERIAL PORTION OF CO’S ASSETS
* KARMIN - AS PART OF ALTERNATIVES, WOULD CONSIDER USE OF PARTICIPATION RIGHTS ON SILVER AND GOLD PRODUCTION TO PROVIDE FLEXIBILITY TO RAISE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: