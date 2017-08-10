FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 days ago
BRIEF-KBC Group Q2 IFRS net result at EUR 855 ‍​mln beats Reuters poll
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 10, 2017 / 5:28 AM / 3 days ago

BRIEF-KBC Group Q2 IFRS net result at EUR 855 ‍​mln beats Reuters poll

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 10 (Reuters) - KBC GROEP NV:

* REG-KBC GROUP: EXCEPTIONALLY STRONG RESULT OF 855 MILLION EUROS IN THE SECOND QUARTER

* Q2 TOTAL INCOME EUR ‍​1.98 BILLION VERSUS EUR 1.89 BILLION IN REUTERS POLL

* Q2 IFRS NET RESULT EUR 855‍​ MILLION VERSUS EUR 720 MILLION IN REUTERS POLL

* Q2 NET INTEREST INCOME EUR 1.03 BILLION VERSUS EUR 1.03 BILLION IN REUTERS POLL

* WILL PAY AN INTERIM DIVIDEND OF 1 EURO PER SHARE ON 17 NOVEMBER 2017

* FOR IRELAND, OUR UPDATED GUIDANCE FOR LOAN IMPAIRMENT IS FOR A NET RELEASE OF 160 TO 200 MILLION EUROS FOR FULL YEAR 2017

* Q2 NON-LIFE INSURANCE (BEFORE REINSURANCE) EUR 179 MILLION VERSUS EUR 141 MILLION YEAR AGO

* Q2 LIFE INSURANCE (BEFORE REINSURANCE) LOSS OF EUR 24 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 38 MILLION YEAR AGO

* PLANNED REFORM OF THE BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME WOULD IMPACT KBC MAINLY BECAUSE OF THE INTENDED GRADUAL DECREASE IN THE TAX RATE FROM 33.99% TO 29.58%

* PLANNED REFORM OF THE BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME EXPECTED TO HAVE A RECURRING POSITIVE IMPACT ON THE INCOME STATEMENT FROM 2018 ONWARDS

* PLANNED REFORM OF THE BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME EXPECTED TO HAVE SLIGHTLY POSITIVE ONE-OFF IMPACT (OF ROUGHLY +0.2%) ON COMMON EQUITY RATIO IN THE H2 OF 2017

* PLANNED REFORM OF THE BELGIAN CORPORATE INCOME TAX REGIME EXPECTED TO HAVE ESTIMATED ONE-OFF NEGATIVE UPFRONT IMPACT ON INCOME STATEMENT IN THE H2 (ESTIMATED AT EUR -230 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.