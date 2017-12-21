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BRIEF-KBC Says Informed By ECB Of Its New Minimum Capital Requirements
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#Financials
December 21, 2017 / 5:51 PM / 4 days ago

BRIEF-KBC Says Informed By ECB Of Its New Minimum Capital Requirements

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - KBC GROEP NV:

* KBC GROUP: KBC DISCLOSES NEW ECB CAPITAL REQUIREMENTS

* ‍KBC‘S CAPITAL REMAINS WELL ABOVE MINIMUM REQUIREMENTS​

* ‍KBC HAS BEEN INFORMED BY EUROPEAN CENTRAL BANK OF ITS NEW MINIMUM CAPITAL REQUIREMENTS​

* ‍COMBINED OVERALL FULLY LOADED CET1 REQUIREMENT FOR KBC (UNDER DANISH COMPROMISE) OF 10.6%​

* ‍ECB HAS FORMALLY NOTIFIED KBC OF ITS DECISION TO MAINTAIN PILLAR 2 REQUIREMENT (P2R) AT 1.75% CET1​

* ‍ECB HAS FORMALLY NOTIFIED KBC OF ITS DECISION TO MAINTAIN PILLAR 2 GUIDANCE (P2G) AT 1.0% CET1 ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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