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BRIEF-Kerlink reports H1 EBITDA loss of 1.1 million euros
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September 28, 2017 / 3:43 PM / in 20 days

BRIEF-Kerlink reports H1 EBITDA loss of 1.1 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Kerlink Sa

* H1 REVENUE EUR 10.1 MILLION VERSUS EUR 5.4 MILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA LOSS OF EUR 1.1‍​ MILLION VERSUS LOSS OF EUR 595,000 YEAR AGO

* FY 2017 REVENUE TARGET: €25M

* H1 NET LOSS GROUP SHARE EUR 1.6 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 1.1 MILLION YEAR AGO

* TARGETING REVENUES OF €25M IN 2017, WHICH WOULD IMPLY EXPECTED GROWTH OF AROUND 75%

* SAYS GROWTH EXPECTED IN THE SECOND HALF OF THE YEAR SHOULD ALSO ENABLE KERLINK TO GENERATE HIGHLY POSITIVE EBITDA FOR THE PERIOD

* CONFIRMING ITS TARGET OF ACHIEVING REVENUE OF €70 MILLION IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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