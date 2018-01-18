BRIEF-KeyCorp posts Q4 earnings per share of $0.17

Jan 18 (Reuters) - Keycorp:
* REPORTS FOURTH QUARTER 2017 NET INCOME OF $181 MILLION, OR $.17 PER COMMON SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.35 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUTABLE TO KEY COMMON SHAREHOLDERS OF $0.17 PER COMMON SHARE
* QTRLY TIER 1 RISK-BASED CAPITAL RATIO 10.93 PERCENT VERSUS 11.11 PERCENT IN Q3
* QTRLY TAXABLE-EQUIVALENT NET INTEREST INCOME WAS $952 MILLION , COMPARED TO TAXABLE-EQUIVALENT NET INTEREST INCOME OF $948 MILLION LAST YEAR
* QTRLY COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 10.08 PERCENT VERSUS 10.26 PERCENT IN Q3
* QTRLY ALLOWANCE FOR LOAN AND LEASE LOSSES $877 MILLION VERSUS $880 MILLION IN Q3 2017
* QTRLY NET LOAN CHARGE-OFFS FOR Q4 OF 2017 TOTALED $52 MILLION COMPARED TO $72 MILLION, FOR Q4 OF 2016
* QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES $49 MILLION VERSUS $51 MILLION IN Q3 2017
* TOTAL IMPACT OF TAX REFORM AND RELATED ACTIONS WAS $0.16 PER COMMON SHARE IN Q4 OF 2017
* REVALUATION OF DEFERRED TAX ASSETS & LIABILITIES RESULTED IN ESTIMATED TAX EXPENSE OF $147 MILLION RECOGNIZED IN FOURTH QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: