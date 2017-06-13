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BRIEF-Kiadis Pharma raises EUR 5 mln in private placement
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June 13, 2017 / 6:59 AM / 2 months ago

BRIEF-Kiadis Pharma raises EUR 5 mln in private placement

Reuters Staff

1 Min Read

June 13 (Reuters) - KIADIS PHARMA NV

* KIADIS PHARMA RAISES €5 MILLION IN PRIVATE PLACEMENT WITH INSTITUTIONAL INVESTORS

* PROCEED THROUGH A PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES COMPLETED PRIOR TO OPEN OF MARKET TODAY

* PRICE OF EUR 6.7 PER NEW SHARES

* INVESTORS HAVE RECEIVED 746,269 5-YEAR WARRANTS ENTITLING THEM TO SUBSCRIBE FOR 746,269 NEW COMPANY SHARES AT A WARRANT EXERCISE PRICE OF EUR 7.70

* NEW SHARES WILL BE ADMITTED TO TRADING ON EURONEXT AMSTERDAM AND EURONEXT BRUSSELS FOLLOWING THEIR ISSUANCE, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON JUNE 15, 2017

* NET PROCEEDS OF TRANSACTION TO ADVANCE CLINICAL DEVELOPMENT OF COMPANY'S ATIR PRODUCTS AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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