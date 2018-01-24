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January 24, 2018 / 10:40 AM / Updated a day ago

BRIEF-Kingsoft Corp ‍Expects Consol Net Profits To Significantly Increase For FY ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Kingsoft Corp Ltd:

* ‍EXPECTED THAT CONSOLIDATED NET PROFITS OF GROUP WOULD SIGNIFICANTLY INCREASE FOR FY ​

* ‍UNAUDITED DEEMED DISPOSAL GAIN AS A RESULT OF DELEGATION RMB2 BILLION​

* EXPECTED RESULT DUE TO ‍DELEGATION OF VOTING RIGHTS ATTACHED TO CERTAIN ORDINARY SHARES OF CHEETAH MOBILE INC TO SHENG FU

* UPDATES ON DEAL TO‍ DELEGATE VOTING RIGHTS OF CERTAIN SHARES OF CHEETAH MOBILE INC TO CEO OF OF CHEETAH ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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