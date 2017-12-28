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BRIEF-Kingsoft Corp Says Kingsoft Cloud To Issue 117.8 Million Series D Preferred Shares
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December 28, 2017 / 3:16 PM / a day ago

BRIEF-Kingsoft Corp Says Kingsoft Cloud To Issue 117.8 Million Series D Preferred Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Kingsoft Corp Ltd:

* KINGSOFT CORP-KINGSOFT CLOUD TO ISSUE 117.8 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES;EACH OF CO & GY INVESTOR TO SUBSCRIBE FOR 58.9 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES

* KINGSOFT CORP -CO & GY INVESTOR AS SUBSCRIBERS AGREED TO SUBSCRIBE FOR SERIES D PREFERRED SHARES FOR US$50 MILLION​

* KINGSOFT CORP-‍KINGSOFT CLOUD TO ISSUE 23.6 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES & CO & SHUNWEI INVESTOR TO SUBSCRIBE FOR 11.8 MILLION SHARES FOR US$10 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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