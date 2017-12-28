BRIEF-Kingsoft Corp Says Kingsoft Cloud To Issue 117.8 Million Series D Preferred Shares

Dec 28 (Reuters) - Kingsoft Corp Ltd:
* KINGSOFT CORP-KINGSOFT CLOUD TO ISSUE 117.8 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES;EACH OF CO & GY INVESTOR TO SUBSCRIBE FOR 58.9 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES
* KINGSOFT CORP -CO & GY INVESTOR AS SUBSCRIBERS AGREED TO SUBSCRIBE FOR SERIES D PREFERRED SHARES FOR US$50 MILLION
* KINGSOFT CORP-KINGSOFT CLOUD TO ISSUE 23.6 MILLION SERIES D PREFERRED SHARES & CO & SHUNWEI INVESTOR TO SUBSCRIBE FOR 11.8 MILLION SHARES FOR US$10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: