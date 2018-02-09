FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
#Financials
February 9, 2018 / 7:12 AM / a day ago

BRIEF-Kinnevik Net Asset Value​ 329 SEK/share per December 31

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Kinnevik:

* SAYS ‍KINNEVIK‘S BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDS AN ORDINARY DIVIDEND OF SEK 8.25 PER SHARE FOR 2017, A YEARLY INCREASE OF 3.1%, AND EQUIVALENT TO A DIVIDEND YIELD OF 3.0%​

* SAYS ‍NET ASSET VALUE OF SEK 90.6BN (SEK 329 PER SHARE) PER 31 DECEMBER 2017

* UP SEK 5.0BN OR 6% DURING THE FOURTH QUARTER, LED BY A SEK 2.1BN INCREASE IN ZALANDO AND A SEK 1.1BN INCREASE IN TELE2

* FULL-YEAR TOTAL INVESTMENTS OF SEK 4.8BN, WHEREOF SEK 3.7BN INTO COM HEM. TOTAL DIVESTMENTS OF SEK 5.3BN, WHEREOF SEK 4.1BN FROM THE SALE OF ROCKET INTERNET​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.