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January 18, 2018 / 3:39 PM / Updated a day ago

BRIEF-Kite Announces Clinical Collaboration With Pfizer

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* KITE ANNOUNCES CLINICAL COLLABORATION TO EVALUATE INVESTIGATIONAL COMBINATION OF YESCARTA™ (AXICABTAGENE CILOLEUCEL) AND PFIZER’S UTOMILUMAB IN LARGE B-CELL LYMPHOMA

* GILEAD SCIENCES INC - KITE ENTERED INTO A CLINICAL TRIAL COLLABORATION WITH PFIZER, INC

* GILEAD SCIENCES INC - MULTI-CENTER PHASE 1/2 STUDY SPONSORED BY KITE IS EXPECTED TO BEGIN IN 2018

* GILEAD SCIENCES INC - RESULTS OF STUDY WILL BE USED TO EVALUATE OPTIONS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THE COMBINATION, OR SIMILAR COMBINATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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