BRIEF-Kite, Sangamo Therapeutics Announce Collaboration To Develop Next-Generation Engineered Cell Therapies For Treatment Of Cancer

Feb 22 (Reuters) - Sangamo Therapeutics Inc:
* KITE, A GILEAD COMPANY, AND SANGAMO THERAPEUTICS ANNOUNCE COLLABORATION TO DEVELOP NEXT-GENERATION ENGINEERED CELL THERAPIES FOR THE TREATMENT OF CANCER
* SANGAMO THERAPEUTICS - KITE TO RECEIVE EXCLUSIVE LICENSE TO LEVERAGE SANGAMO‘S GENE EDITING TECHNOLOGY IN ALLOGENEIC AND AUTOLOGOUS CELL THERAPY PROGRAMS IN ONCOLOGY
* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, SANGAMO WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $150 MILLION
* SANGAMO THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS, SANGAMO IS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $3.01 BILLION IN POTENTIAL PAYMENTS
* SANGAMO THERAPEUTICS INC - KITE WILL BE RESPONSIBLE FOR AGREED UPON EXPENSES INCURRED BY SANGAMO
* SANGAMO THERAPEUTICS INC - CO WOULD ALSO RECEIVE TIERED ROYALTIES ON SALES OF POTENTIAL FUTURE PRODUCTS RESULTING FROM COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage: