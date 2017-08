BRIEF-Klövern acquires properties in Malmö and divests in Eskilstuna

June 27 (Reuters) - KLOVERN AB

* KLÖVERN AB: KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES IN MALMÖ AND DIVESTS IN ESKILSTUNA

* ‍KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES STAPELBÄDDEN 2 AND STAPELBÄDDEN 4 IN MALMÖ.​

* ‍IN ESKILSTUNA PROPERTY VALPEN 3 HAS BEEN SOLD FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 65 MILLION,​

* ‍AFTER DIVESTMENT KLÖVERN DOES NOT OWN ANY PROPERTIES IN ESKILSTUNA.​

* ACQUIRES PROPERTIES STAPELBÄDDEN 2 AND STAPELBÄDDEN 4 IN MALMÖ, UNDERLYING PROPERTY VALUE AMOUNTS TO SEK 360 MILLION