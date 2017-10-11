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BRIEF-Klövern in property swap deal with Corem in Norrköping and Stockholm
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#Financials
October 11, 2017 / 9:37 AM / in 8 days

BRIEF-Klövern in property swap deal with Corem in Norrköping and Stockholm

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - KLOVERN:

* KLÖVERN AB (PUBL): KLÖVERN IN PROPERTY SWAP DEAL WITH COREM IN NORRKÖPING AND STOCKHOLM

* ‍IN A PROPERTY SWAP DEAL WITH COREM, KLÖVERN ACQUIRES THREE PROPERTIES IN NORRKÖPING AND ONE SITE LEASEHOLD TO A PROPERTY IN STOCKHOLM​

* ‍SELLS THREE PROPERTIES AND ONE SITE LEASEHOLD TO A PROPERTY IN STOCKHOLM AREA​

* ‍UNDERLYING PROPERTY VALUE OF ACQUIRED PROPERTIES AMOUNTS TO SEK 152 MILLION​

* ‍UNDERLYING PROPERTY VALUE OF DIVESTED PROPERTIES AMOUNTS TO SEK 238 MILLION​

* ‍TRANSFER OF POSSESSION IS PLANNED TO BE ON 1 DECEMBER 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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