BRIEF-Kotipizza Group Q3 Comparable EBITDA at EUR 2.44 mln, up 29.5 pct

Dec 20 (Reuters) - Kotipizza Group Oyj:
* REG-KOTIPIZZA GROUP OYJ: COMPARABLE NET SALES GROWTH OF 21% AND 30% COMPARABLE EBITDA GROWTH IN THE THIRD QUARTER OF THE FINANCIAL YEAR
* AUGUST-OCTOBER 2017 (8-10/2016) CHAIN-BASED NET SALES GREW 20.6% (16.4%)
* AUGUST-OCTOBER COMPARABLE NET SALES WERE 20.7 MEUR (17.1). GROWTH WAS 20.6%.
* AUGUST-OCTOBER COMPARABLE EBITDA WAS 2.44 MEUR (1.88). GROWTH WAS 29.5%.
* KOTIPIZZA GROUP UPGRADES ITS OUTLOOK FOR FINANCIAL YEAR
* ESTIMATES FOR FY THAT CHAIN-BASED NET SALES WILL GROW BY SIGNIFICANTLY OVER FIFTEEN (15) PERCENT AS COMPARED TO PREVIOUS YEAR
* SEES FY COMPARABLE EBITDA WILL INCREASE SIGNIFICANTLY AS COMPARED TO PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)