FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Winter Olympics
The Trump Effect
Environment
Entertainment
The Wider Image
Consumer Products & Retail News
February 16, 2018 / 12:12 PM / a day ago

BRIEF-Kraft Heinz Q4 Earnings Per Share $6.52

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Kraft Heinz Co:

* KRAFT HEINZ REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $6.52

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.90

* Q4 SALES ROSE 0.3 PERCENT TO $6.9 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95, REVENUE VIEW $6.92 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* KRAFT HEINZ - “OUR FINANCIAL PERFORMANCE IN 2017 DID NOT REFLECT OUR PROGRESS OR POTENTIAL”

* “‍SINCE HR-1 TAX CUTS AND JOBS ACT WAS SIGNED INTO LAW, WE HAVE ALREADY TAKEN ACTIONS AND ARE ACCELERATING KEY BUSINESS INITIATIVES”​

* KRAFT HEINZ - INTEGRATION AND RESTRUCTURING EXPENSES RECORDED IN COST OF PRODUCTS SOLD WERE $200 MILLION FOR QUARTER

* QTRLY ORGANIC NET SALES DECREASED 0.6 PERCENT

* KRAFT HEINZ - ‍U.S. TAX REFORM INCLUDED TAX BENEFIT OF $7.0 BILLION IN 2017 RELATED TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT BY U.S. GOVERNMENT ON DECEMBER 22, 2017​

* QTRLY UNITED STATES NET SALES WERE $4.8 BILLION, DOWN 1.1 PERCENT VERSUS THE YEAR-AGO PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.