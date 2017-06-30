BRIEF-Kungsleden divests property in Örebro

June 30 (Reuters) - KUNGSLEDEN AB
* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTY IN ÖREBRO WITH POTENTIAL FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT
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* WHEN ZONING GAINS LEGAL FORCE, AN ADDITIONAL PURCHASE PRICE, WHICH IS ESTIMATED TO SEK 130 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX, WILL BE RECEIVED
* INITIAL SELLING PRICE AMOUNTS TO SEK 43.5 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)