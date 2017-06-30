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June 30, 2017 / 5:06 AM / a month ago

BRIEF-Kungsleden divests property in Örebro

Reuters Staff

1 Min Read

June 30 (Reuters) - KUNGSLEDEN AB

* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTY IN ÖREBRO WITH POTENTIAL FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT

* KUNGSLEDEN DIVESTS PROPERTY IN ÖREBRO WITH POTENTIAL FOR RESIDENTIAL DEVELOPMENT

* ‍WHEN ZONING GAINS LEGAL FORCE, AN ADDITIONAL PURCHASE PRICE, WHICH IS ESTIMATED TO SEK 130 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX, WILL BE RECEIVED​

* ‍INITIAL SELLING PRICE AMOUNTS TO SEK 43.5 MILLION PRIOR TO DEDUCTION FOR DEFERRED TAX​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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