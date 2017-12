Dec 22 (Reuters) - Kungsleden Ab:

* KUNGSLEDEN SIGNES A NEW LEASE AGREEMENT COVERING 15 300 SQ.M WITH EXISTING TENANT FÖRSÄKRINGSKASSAN

* SIGNS NEW LEASE AGREEMENT OF SIX YEARS AND A TOTAL RENTAL VALUE OF MSEK 125 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)