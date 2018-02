Feb 21 (Reuters) - L E LUNDBERGFORETAGEN AB (PUBL) :

* Q4 OPERATING PROFIT SEK 2.16 ‍​BILLION VERSUS SEK 4.31 BILLION YEAR AGO

* Q4 NET SALES SEK ‍​ 4.82 BILLION VERSUS SEK 4.80 BILLION YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF SEK 6.0 (5.60) PER SHARE FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)