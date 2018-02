Feb 14 (Reuters) - CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC :

* CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC SAYS TO SET UP NEW JOINT INVESTMENT PLATFORM WITH AGROPUR COOPERATIVE FOR BUSINESSES IN DAIRY INDUSTRY

* CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC​ SAYS $40 MILLION INVESTMENT PLATFORM TO BE FUNDED BY THE TWO PARTNERS ON A 50/50 BASIS Source text for Eikon: