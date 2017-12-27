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BRIEF-La-Z-Boy Inc Entered Settlement Agreement And Release With Megdal Associates, Others‍​
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#Regulatory News - Americas
December 27, 2017 / 9:20 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-La-Z-Boy Inc Entered Settlement Agreement And Release With Megdal Associates, Others‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - La-Z-Boy Inc:

* LA-Z-BOY INC - ON DECEMBER 21, 2017, CO ENTERED SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASE WITH MEGDAL ASSOCIATES, OTHERS‍​

* LA-Z-BOY - ‍SETTLEMENT RELATED TO CIVIL LAWSUIT FILED AGAINST CO OVER CONTRACT MEGDAL CLAIMED REQUIRED CO TO MAKE PAYMENTS FOR CERTAIN POWER UNITS​

* LA-Z-BOY - ‍UNDER TERMS OF SETTLEMENT, PARTIES SETTLED LEGAL DISPUTE WITH NO ADMISSION OF LIABILITY, WRONGDOING OR RESPONSIBILITY BY ANY OF PARTIES​

* LA-Z-BOY - UNDER SETTLEMENT, PARTIES RELEASED EACH OTHER FROM ALL FUTURE, PAST CLAIMS UNDER CONTRACT, CO AGREED TO PAY MEGDAL SUM OF $13.5 MILLION​

* LA-Z-BOY SAYS ‍WITH ANNOUNCED SETTLEMENT, CO TO RECOGNIZE ADDITIONAL CHARGE OF $4.1 MILLION IN Q3 FISCAL 2018​ - SEC FILING Source text (bit.ly/2pKurQX) Further company coverage:

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