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BRIEF-Ladbrokes Coral accepts failures identified by Gambling Commission in Gala Interactive operations fell short of standards
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#Consumer Products & Retail News
November 6, 2017 / 7:38 AM / Updated a day ago

BRIEF-Ladbrokes Coral accepts failures identified by Gambling Commission in Gala Interactive operations fell short of standards

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - Ladbrokes Coral Group Plc

* ACCEPTS FAILURES IDENTIFIED BY GAMBLING COMMISSION IN GALA INTERACTIVE OPERATIONS FELL SHORT OF STANDARDS, PROCEDURES EXPECTED​

* ‍AGREED TO PAY BACK MONEY MADE IN RELATION TO TWO CUSTOMERS

* ‍TO MAKE £1.2 MILLION CONTRIBUTION TO FUND RESEARCH INTO CAUSES, IDENTIFICATION OF PROBLEM GAMBLING

* ‍FAILURES IDENTIFIED BY GAMBLING COMMISSION INVESTIGATION WERE IN RESPECT OF GALA INTERACTIVE‘S WRITTEN POLICIES AND PROCEDURES Source text for Eikon: Further company coverage:

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