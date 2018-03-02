BRIEF-LafargeHolcim CEO says company may exit two or three markets

March 2 (Reuters) - Lafargeholcim Ltd:
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS IT IS NOT THE RIGHT STRATEGY TO HAVE EFFICIENCY STRATEGY IN A GROWING MARKET
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS WE WILL EXIT MAYBE 2 OR 3 MARKETS
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS NO INDICATION OF U.S. INVESTIGATION INTO PAYMENTS COMPANY MADE IN SYRIA TO ARMED GROUPS
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS VERY BULLISH ON THE U.S. MARKET, BEST CONSTRUCTION MARKET IN THE WORLD
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS POTENTIAL U.S. TARIFFS WON’T AFFECT COMPANY’S BUSINESS
* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS WANTS TO SEE RISING DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)