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10 days ago
BRIEF-Lagardère profit group share down at 29 million euros
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July 27, 2017 / 4:50 PM / 10 days ago

BRIEF-Lagardère profit group share down at 29 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 27 (Reuters) - LAGARDERE:

* LAGARDÈRE SCA: SUSTAINED REVENUE GROWTH, UP 5.4% LIKE-FOR-LIKE

* H1 PROFIT BEFORE FINANCE COSTS AND TAXES AT EUR 99 MILLION, UP FROM EUR 94 MILLION IN FIRST-HALF 2016

* CONFIRMATION OF RECURRING EBIT GROWTH TARGET FOR 2017 AT BETWEEN 5% AND 8%

* H1 REVENUE UP 5.4% LIKE-FOR-LIKE AT EUR 3,306 MILLION

* H1 GROUP RECURRING EBIT CAME IN AT EUR 136 MILLION VERSUS EUR 101 MILLION IN FIRST-HALF 2016

* H1 PROFIT - GROUP SHARE WAS EUR 29 MILLION, DOWN FROM EUR 44 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD

* H1 ADJUSTED NET PROFIT - GROUP SHARE ROSE TO EUR 72 MILLION FROM EUR 65 MILLION IN SIX MONTHS TO 30 JUNE 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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