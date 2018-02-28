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February 28, 2018 / 11:47 AM / a day ago

BRIEF-Landec Corp To Discontinue Operations Of Its Food Export Trading Business Unit At End Of Fiscal 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Landec Corp:

* ORATION ANNOUNCES DISCONTINUATION OF FOOD EXPORT BUSINESS CONSISTENT WITH MARGIN ENHANCEMENT INITIATIVE AND UPDATES THIRD QUARTER FY18 INCOME TAX BENEFIT AND GUIDANCE

* SEES CONSOLIDATED REVENUES FROM CONTINUING OPERATIONS FOR ALL OF FISCAL YEAR 2018 WILL INCREASE ABOUT 9% TO 11%

* LANDEC - IN FISCAL Q3, WILL RECOGNIZE ONE-TIME NON-RECURRING INCOME TAX BENEFIT

* TO DISCONTINUE OPERATIONS OF ITS FOOD EXPORT TRADING BUSINESS SEGMENT AT END OF FISCAL 2018

* DURING Q3 OF FISCAL 2018 EXPECT CONSOLIDATED REVENUES OF $146 MILLION TO $148 MILLION

* DURING Q3 OF FISCAL 2018 EXPECT EARNINGS PER SHARE OF $0.54 TO $0.59

* Q3 REVENUE VIEW $142.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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