FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Myanmar
Environment
Sport
Entertainment
#Bonds News
February 1, 2018 / 10:08 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Laureate Education Announces Repayment Of Term Loan Debt

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Laureate Education Inc:

* LAUREATE EDUCATION, INC. ANNOUNCES REPAYMENT OF TERM LOAN DEBT AND SUCCESSFUL REPRICING

* LAUREATE EDUCATION - ‍AMENDED SECOND AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT TO REDUCE INTEREST RATE ON TERM LOANS CONSTITUTING SERIES 2024 TERM LOANS​

* LAUREATE EDUCATION-UNDER AMENDMENT, INTEREST RATE MARGIN APPLICABLE TO OUTSTANDING TERM LOANS REDUCED TO 3.50% FOR LIBOR TERM LOANS

* LAUREATE EDUCATION-UNDER AMENDMENT, INTEREST RATE MARGIN APPLICABLE TO OUTSTANDING TERM LOANS REDUCED TO 2.50% FOR ALTERNATE BASE RATE TERM LOANS

* LAUREATE EDUCATION-‍INTEREST RATE REDUCTION,DECREASED PRINCIPAL OUTSTANDING EXPECTED TO GENERATE ANNUALIZED INTEREST EXPENSE SAVINGS OF ABOUT $33.6 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.