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March 8, 2018 / 10:09 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Lauritz.Com Group To Later Today Give Notice To Its Shareholders For An Extraordinary General Meeting

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Lauritz.Com Group A/S:

* TO LATER TODAY GIVE NOTICE TO ITS SHAREHOLDERS FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 23 MARCH 2018​

* ‍BOARD OF DIRECTORS WILL MAKE CERTAIN PROPOSALS RELATING TO ISSUANCE OF NEW SHARES​

* LAURITZ.COM GROUP- ‍BOARD TO PROPOSE THAT ITS EXISTING AUTHORIZATION TO ISSUE NEW SHARES IS REPLACED WITH A NEW AUTHORIZATION

* ‍BOARD TO PROPOSE NEW AUTHORIZATION TO INCREASE CO’S SHARE CAPITAL WITH UP TO 50MLN SHARES OF NOMINALLY DKK 0.10 EACH​

* ‍BOARD ALSO PROPOSES TO AUTHORIZE ITSELF TO ENTER INTO AGREEMENT WITH ONE OR MORE SHAREHOLDERS

* LAURITZ.COM GROUP- ‍PURSUANT TO PROPOSED AGREEMENT, CO IS ENTITLED TO INITIATE SALES PROCESSES ON BEHALF OF SHAREHOLDERS TO SELL SHARES BELONGING TO SHAREHOLDER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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