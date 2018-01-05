FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Legacy Reserves LP Announces Expanded Second Lien Term Loan And Increased Senior Notes Ownership
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
week ahead
Take Five - World markets themes for the week ahead
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
deals
Coal dwarfs battery metals in deals despite war on pollution
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
world
Half as many migrants landed in Europe in 2017 as 2016 - IOM
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
January 5, 2018 / 2:29 PM / a day ago

BRIEF-Legacy Reserves LP Announces Expanded Second Lien Term Loan And Increased Senior Notes Ownership

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Legacy Reserves Lp:

* LEGACY RESERVES LP - ‍ENTERED ADDITIONAL TRANSACTIONS TO REDUCE TOTAL INDEBTEDNESS AND INCREASE FINANCIAL FLEXIBILITY​

* LEGACY RESERVES LP ANNOUNCES EXPANDED SECOND LIEN TERM LOAN AND INCREASED SENIOR NOTES OWNERSHIP

* LEGACY RESERVES-ON DEC 31, ENTERED AGREEMENT WITH FUNDS MANAGED BY FIR TREE PARTNERS TO BUY ITS HOLDINGS IN CO‘S $550 MILLION 6.625% SENIOR NOTES DUE 2021​

* LEGACY RESERVES LP - LEGACY AND GSO AMENDED 2ND LIEN TERM LOAN INCLUDING AN INCREASE IN AMOUNT OF AGGREGATE COMMITMENTS FROM $300 MILLION TO $400 MILLION

* LEGACY RESERVES LP - ‍PURCHASED $187 MILLION OF 6.625% NOTES FOR A PRICE OF APPROXIMATELY $131 MILLION​

* LEGACY RESERVES LP - AMENDED 2(ND) LIEN TERM LOAN ALSO EXTENDING AVAILABILITY OF BORROWINGS UNDER 2(ND) LIEN TERM LOAN TO OCTOBER 25, 2019​

* LEGACY RESERVES LP - ‍FUNDED REPURCHASE OF 6.625% NOTES WITH ITS NEWLY-AMENDED 2(ND) LIEN TERM LOAN​

* LEGACY RESERVES LP - ‍SEPARATELY, LEGACY PAID CASH AND ISSUED NEW UNITS TO FIR TREE UNDER A TWELVE-MONTH STANDSTILL AND VOTING AGREEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.