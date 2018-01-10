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BRIEF-Lenovo Updates On Impact of U.S. Tax Cuts On Assets
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January 10, 2018 / 12:11 AM / 2 days ago

BRIEF-Lenovo Updates On Impact of U.S. Tax Cuts On Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Lenovo Group Ltd:

* LENOVO - EXPECTS TO MAKE A ONE-OFF CHARGE IN RESPECT OF ITS DEFERRED TAX ASSETS IN SUM OF APPROXIMATELY US$400 MILLION TO BE INCLUDED IN 9-MONTH RESULTS

* DOES NOT EXPECT SUCH ADJUSTMENT TO HAVE ANY MATERIAL EFFECT ON ITS OPERATION OR CASH FLOW POSITION.

* UPDATES ON IMPACT OF RE-MEASUREMENT OF U.S. DEFERRED TAX ASSETS AS RESULT OF ENACTED U.S. TAX REFORM LEGISLATION, TAX CUTS AND JOBS ACT

* ‍NOTES THAT ACT ALSO REDUCES STATUTORY RATE OF U.S. CORPORATE INCOME TAX

* BOARD BELIEVES THAT SUCH REDUCTION WILL POSITIVELY IMPACT FUTURE EARNINGS OF CO‘S US OPERATIONS IN LONG TERM Source text for Eikon: Further company coverage:

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