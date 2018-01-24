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January 24, 2018 / 6:31 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Leo Holdings Corp. Files Registration Statement For Proposed Initial Public Offering Of Securities

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Leo Holdings Corp

* LEO HOLDINGS CORP. FILES REGISTRATION STATEMENT FOR PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF SECURITIES

* ‍LEO HOLDINGS CORP. FILES REGISTRATION STATEMENT FOR PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF SECURITIES​

* ‍LEO HOLDINGS CORP EXPECTS TO OFFER 30,000,000 UNITS AT $10.00 PER UNIT FOR GROSS PROCEEDS OF $300 MILLION

* ‍LEO HOLDINGS CORP - COMPANY PLANS TO LIST ITS SECURITIES ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER SYMBOL “LHC.U”.​

* ‍LEO HOLDINGS CORP - CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. WILL ACT AS SOLE BOOK-RUNNING MANAGER FOR OFFERING​ Source text for Eikon:

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