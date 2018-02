Feb 7 (Reuters) - Levi Strauss & Co:

* LEVI STRAUSS & CO - QTRLY NET REVENUES $ 1.47 BILLION VERSUS $ 1.30 BILLION

* LEVI STRAUSS & CO - FOURTH QUARTER NET INCOME OF $116 MILLION GREW 20 PERCENT‍​ Source text: (bit.ly/2BfmU0E) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)