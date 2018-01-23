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January 23, 2018 / 5:09 AM / a day ago

BRIEF-Lewis Group Says Q3 Comparable Stores Sales Up 13.3 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Lewis Group Ltd:

* COMPARABLE STORES SALES GREW BY 13.3 PCT IN Q3 AND 9.8 PCT FOR NINE MONTHS

* ‍MERCHANDISE SALES FOR Q3 WERE 9.8 PCT HIGHER THAN CORRESPONDING PERIOD, RESULTING IN A 7.0 PCT GROWTH FOR NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017​

* TREND OF DECLINING OTHER REVENUE ANNUITY STREAMS IS EXPECTED TO CONTINUE​

* REVENUE INCREASED BY 0.7 PCT IN Q3, SHOWING AN IMPROVEMENT ON DECLINE OF 3.2 PCT RECORDED FOR SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 2017

* ‍REVENUE FOR NINE MONTHS DECLINED BY 1.7 PCT, MAINLY AS A RESULT OF 9.6 PCT REDUCTION IN OTHER REVENUE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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