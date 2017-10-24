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BRIEF-Liberbank 9-month net result turns to loss of 270 mln euros YoY
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October 24, 2017 / 6:23 AM / a day ago

BRIEF-Liberbank 9-month net result turns to loss of 270 mln euros YoY

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - LIBERBANK SA:

* 9-MONTH NET LOSS 270 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 100 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q3 NET INTEREST INCOME 100 MILLION EUROS VERSUS 111 MILLION EUROS YEAR AGO

* 9-MONTH NET INTEREST INCOME 303 MILLION EUROS VERSUS 339 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q3 NET LOSS 337 MILLION EUROS VERSUS PROFIT 27 MILLION EUROS YEAR AGO

* BAD LOAN RATIO 10.5 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE

* CET 1 RATIO FULLY LOADED 12.2 PERCENT AT END-SEPT. VERSUS 11.3 PERCENT AT END-JUNE

* SAYS REITERATES ITS NET INTEREST INCOME GUIDANCE (+10 PERCENT IN 2018 VERSUS 2017) ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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