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BRIEF-Liberty Global To Sell Austrian Operations To T-Mobile Austria for 1.9 bln Euro
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#Mergers & Acquisitons - Americas
December 22, 2017 / 4:45 AM / 4 days ago

BRIEF-Liberty Global To Sell Austrian Operations To T-Mobile Austria for 1.9 bln Euro

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Liberty Global Plc:

* LIBERTY GLOBAL TO SELL AUSTRIAN OPERATIONS TO T-MOBILE AUSTRIA

* SAYS WILL SELL UPC AUSTRIA FOR A TOTAL ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY EUR 1.9 BILLION

* SAYS HAS AGREED TO PROVIDE CERTAIN TRANSITIONAL SERVICES FOR A PERIOD OF UP TO FOUR YEARS

* SAYS WILL ALSO ALLOW T-MOBILE AUSTRIA TO USE UPC BRAND FOR A TRANSITIONAL PERIOD OF UP TO THREE YEARS AS PART OF TRANSACTION

* ‍CLOSING OF TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL, WHICH IS NOT EXPECTED UNTIL SECOND HALF OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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