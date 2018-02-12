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Mergers & Acquisitons - Americas
February 12, 2018 / 10:05 PM / Updated a day ago

BRIEF-Liberty Latin America To Acquire Controlling Interest In Cabletica

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Liberty Latin America Ltd:

* LIBERTY LATIN AMERICA TO ACQUIRE CONTROLLING INTEREST IN CABLETICA

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍ACQUISITION OF 80% STAKE IN LEADING COSTA RICAN CABLE OPERATOR​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍IN TRANSACTION, CABLETICA IS BEING VALUED AT AN ENTERPRISE VALUE OF CRC 143 BILLION​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍CURRENT OWNERS OF CABLETICA WILL RETAIN REMAINING 20% INTEREST​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍AT CLOSING, CABLETICA IS EXPECTED TO HAVE TOTAL NET DEBT OF APPROXIMATELY $125 MILLION​

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍CURRENT OWNERS OF CABLETICA WILL RETAIN REMAINING 20% INTEREST.​

* LIBERTY LATIN AMERICA- INTENDS TO FINANCE DEAL OF 80% EQUITY STAKE IN CABLETICA THROUGH COMBINATION OF INCREMENTAL DEBT BORROWINGS, EXISTING LIQUIDITY

* LIBERTY LATIN AMERICA LTD - ‍TRANSACTION EXCLUDES TELEVISORA‘S EXISTING CONTENT ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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