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March 1, 2018 / 11:58 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Liberty Media - ‍To Offer $400 Million Of Senior Debentures Exchangeable For Sirius Xm Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Liberty Media Corp:

* LIBERTY MEDIA - ‍ INTENDS TO OFFER $400 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR DEBENTURES EXCHANGEABLE FOR SIRIUS XM HOLDINGS COMMON STOCK IN PRIVATE OFFERING​

* LIBERTY MEDIA - TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO REPURCHASE SHARES OF LIBERTY SIRIUSXM COMMON STOCK, TO MAKE POSSIBLE ACQUISITIONS AND INVESTMENTS

* LIBERTY MEDIA - ‍ OR COULD OFFER UP TO $460 MILLION OF SENIOR DEBENTURES IF INITIAL PURCHASERS EXERCISE OPTION TO PURCHASE ADDITIONAL DEBENTURES IN FULL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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