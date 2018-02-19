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February 19, 2018 / 5:13 AM / a day ago

BRIEF-Liberty Two Degrees FY Distribution Of 59.22 Cents Per Unit

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Liberty Two Degrees:

* LIBERTY TWO DEGREES - FULL YEAR DISTRIBUTION OF 59.22 CENTS PER UNIT

* LIBERTY TWO DEGREES - FY NET ASSET VALUE PER UNIT INCREASED TO R9.86

* LIBERTY TWO DEGREES - BALANCE SHEET HAS SIGNIFICANT GEARING CAPACITY

* LIBERTY TWO DEGREES - PORTFOLIO VACANCY RATE INCREASED DURING YEAR TO 6.4% (FY2016: 4.6%)

* LIBERTY TWO DEGREES - ‍MANAGEMENT FORECASTS A FULL YEAR DISTRIBUTION OF APPROXIMATELY 60 CENTS PER PARTICIPATORY UNIT FOR 2018 FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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